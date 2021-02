Por isolamento social, jornal CORREIO terá apenas versão digital nesse fim de semana

A Bahia viverá um lockdown e por isso não devemos, nem podemos, sair de casa. A medida extrema é fruto dos sucessivos recordes de óbitos - o último deles na última quinta (25), quando 100 pessoas morreram vítimas do vírus. Além disso, há aumento no número de casos e risco de colapso no sistema de saúde. Não temos alternativa: é preciso cumprir o isolamento social e para essa triste realidade melhorar. Por isso, o CORREIO também vai fazer a sua parte e não circulará sua edição impressa nesse final de semana (dias 27 e 28).

O veículo está alinhado com as medidas impostas e entende que o acesso à informação é serviço essencial - mais do que nunca, informar significa proteger, salvar vidas. Portanto, a versão digital do jornal será disponibilizada para todas e todos. Assinantes ou não, todo mundo poderá ler a edição especial de fim de semana pelo site correio24horas. Basta clicar neste link ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo.

A não circulação do impresso não vai mudar a qualidade do conteúdo da edição. Editora-chefe do Jornal CORREIO, Linda Bezerra explica que o veículo está antenado com a necessidade de não ter gente na rua. No entanto, essa decisão de não circular de forma impressa não vai mudar todo o processo de construção da edição, que tem mais de 40 páginas e traz análises, pautas originais e um conteúdo para toda a família.

"A única mudança é que a gente não vai para a rua. Pelo simples motivo de que ninguém deve ir à rua. Atendendo a isto, o jornal impresso também vai se recolher", disse Linda Bezerra.

A garantia na qualidade das informações é reforçada pela gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa. Ela aponta que não deixaremos de trazer tudo que a Bahia quer saber e o trabalho feito pela equipe de jornalistas segue intacto.

"O leitor poderá inclusive 'folhear' o jornal da mesma maneira pela plataforma digital. Nosso trabalho seguirá lido e apreciado, mas de uma forma que contribua para amenizar este que é o período mais crítico da pandemia", afirma.

Gerente do Mercado Leitor, Mara Salmeron afirma que há toda uma mobilização do call center e equipe de marketing para avisar aos leitores sobre a decisão do jornal no final de semana. Salmeron aponta que só para colocar os cerca de 17 mil exemplares do jornal em circulação seriam necessárias 250 pessoas em toda a operação de produção e logística. Isso inclui, por exemplo, entregadores e gazeteiros.

"É um plano logístico diário gigantesco e poderíamos circular normalmente porque somos enquadrados como serviço essencial por ser um trabalho de imprensa, e informação de qualidade é mais do que necessária no momento. Mas visamos apoiar o decreto das autoridades", disse Mara.

Como acessar

Para ler a versão digital do CORREIO impresso no final de semana é simples: basta acessar o link http://impresso.correio24horas.com.br ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo nos dias 27 e 28. Fazendo isso, todo a edição abrirá automaticamente em qualquer dispositivo.

Editora do CORREIO, Mariana Rios antecipa que leitoras e leitores encontrarão uma análise sobre a trajetória das medidas que foram adotadas e quais os impactos que causaram na sociedade e no sistema de saúde. Além disso, foi feito um levantamento de ações que ainda não foram implantadas.

"A edição também terá uma curadoria de serviços para passarmos, quem puder, o final de semana em casa: o que pode e o que não pode ser feito, opções de delivery e lazer em casa", afirmou.