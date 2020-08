Por jogo da virada, Vitória recebe o Paraná na Série B

Não há nada mais para desviar o foco. Todas as atenções agora estão voltadas para a Série B do Campeonato Brasileiro, única competição que o Vitória terá pela frente até o fim da temporada. Após ser eliminado da Copa do Brasil durante a semana, conquistar o acesso é o objetivo que resta - e sempre foi o principal de 2020.

O time precisa dar uma guinada para não se desviar da meta traçada pelo clube no ano. De julho para cá, desde que os campeonatos foram retomados durante a pandemia de coronavírus, o Vitória só ganhou um dos 10 jogos que disputou. O ideal é que o jogo da virada seja já o deste sábado (29), quando enfrenta o Paraná, às 16h30, no Barradão.

“Não posso nem dizer o tamanho da importância que é o jogo. A gente já vinha falando jogos atrás para ganhar para ficar no G4. Esse então, nem se fala. Primeiro que a gente evita um concorrente subir, ficar mais isolado na frente. Segundo que a gente entra no G4, que é o nosso primeiro objetivo, depois brigar pelo título”, afirma o meia Marcelinho.

Com sete pontos, o Vitória iniciou a 6ª rodada na 9ª colocação. A depender dos outros resultados, pode já voltar ao G4, mas só se fizer o dever de casa e vencer time que começou a rodada como líder da competição, com 11 pontos.

“Jogo difícil contra o Paraná. Acompanhei o jogo deles contra o Botafogo, é um time que busca pressionar muito na frente. A gente tem uma qualidade de saída de bola muito boa, já trabalhou para ir preparado nessa pressão que o Paraná coloca”, conta Marcelinho.

A equipe paranaense venceu três das cinco partidas que disputou, contra Avaí, Juventude e Guarani. Já o Vitória ganhou apenas do Sampaio Corrêa, por 1x0, na estreia. O triunfo foi o único do Leão desde a retomada do futebol.

No Campeonato Baiano, empatou duas vezes, contra Bahia de Feira e Doce Mel. Consequentemente, o time comandado por Bruno Pivetti foi eliminado do estadual na fase classificatória. Na Copa do Nordeste, empatou com o Botafogo-PB e, nas quartas de final, perdeu para o Ceará. Na Série B do Brasileiro, empatou com Figueirense, Ponte Preta, Náutico e CRB. Na Copa do Brasil, perdeu para o Ceará.

Na opinião de Marcelinho, o time precisa ter equilíbrio psicológico para administrar resultados. Para ele, esse foi um dos fatores determinantes na derrota por 4x3 para o Ceará, de virada, quarta-feira, no Barradão, que resultou na eliminação rubro-negra na Copa do Brasil. “Houve um desequilíbrio no momento em que estávamos ganhando de 2x0. Nos tornamos um time muito nervoso. Atraímos a coisa ruim para a gente. Faltou o equilíbrio porque quem estava vencendo o jogo era a gente”. Aos 36 anos, ele é o atleta mais velho do elenco e pontua que é preciso corrigir essa falha para ter sucesso na Série B.

Prováveis escalações

O Vitória terá mudanças no time para enfrentar o Paraná. Thiago Carleto machucou a coxa e foi vetado. Rafael Carioca, que vinha atuando mais avançado, assume a lateral esquerda. Com isso, é possível que Mateusinho reaparece entre os titulares no ataque.

A zaga também terá novidade. Suspenso pela Copa do Brasil diante do Ceará, João Victor retorna ao lado de Maurício Ramos. Titular contra a equipe cearense, o zagueiro Gabriel Furtado não foi relacionado por opção técnica. Wallace será a opção no banco.

O Paraná terá força máxima, com retorno do lateral esquerdo Jean, que não jogou pela Copa do Brasil (time foi eliminado pelo Botafogo com derrota por 2x1). A dupla de zaga é conhecida do torcedor do Leão: Thales e Fabrício. O centroavante é Bruno Gomes, que teve rápida passagem pela Toca em 2018 e não chegou a jogar.

O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Mateusinho, Léo Ceará e Vico.

O provável Paraná, do técnico Allan Aal, tem Alisson, Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.