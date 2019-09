Por Libertadores, Flávio revela torcida pelo Inter na Copa do Brasil

O Bahia só entra em campo no próximo sábado (21), quando enfrenta o Corinthians, no Itaquerão, às 19h, pela abertura do returno do Brasileirão, mas pode entrar na zona de classificação para a Libertadores já nesta quarta-feira (18). Ficou confuso? Calma. Tem uma explicação. É que o G6 do Campeonato Brasileiro pode virar G7.

Para isso, basta que o Internacional, quarto colocado, conquiste a Copa do Brasil sobre o Athletico-PR, amanhã, no Beira Rio. Se isso acontecer, o time gaúcho se garante na próxima Libertadores e abre mais uma vaga no torneio internacional através do Brasileirão. Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o tricolor seria então beneficiado com a vaga. Por isso, no Fazendão, os tricolores já sabem para quem vão torcer.

"Assisti ao primeiro jogo, duas grandes equipes. A gente vai torcer para o Inter porque está acima da gente na tabela e se for campeão abre essa vaguinha a mais na Libertadores do ano que vem", disse o volante Flávio.

Depois de fazer o seu melhor primeiro turno da história do Brasileirão, o Bahia entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O tricolor está a apenas um ponto de Corinthians e São Paulo, quinto e sexto colocados, respectivamente. O bom desempenho - o time está invicto há nove jogos, faz Flávio acreditar que é grande a chance de voltar ao principal torneio do continente depois de 30 anos.

"É real. A gente comenta bastante entre a gente, nós jogadores. Até contra o Vasco, a gente foi almoçar e ficou comentando na mesa. “Vamos, vamos que dá. É real, é possível”. Hoje a Libertadores é uma realidade para o Bahia. A gente está a um ponto do G-6, que pode irar G-7 se o Inter for campeão. Não tem como ser mais real do que isso. É nessa tecla que a gente vem batendo. A gente comenta bastante porque é o nosso principal objetivo", explicou.

No jogo de ida, o Inter perdeu por 1x0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Para ficar com a taça, o colorado vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo gaúcho por apenas um gol, o campeão vai ser conhecido nas cobranças de pênalti.

Alerta ligado

Para além do G7, Flávio afirma que o Bahia precisa manter o foco se quiser continuar no pelotão de cima até o final do campeonato. Invicto desde que entrou na equipe titular, ele alerta que o time precisa corrigir alguns erros e lembra que não pode desperdiçar os pontos, principalmente jogando em casa.

"Exemplo positivo cito a partida contra o Goiás. A gente saiu atrás do placar, com um jogador a menos. Estava um jogo difícil, truncado, a gente brigando para conseguir o empate. Negativo acho que o Fortaleza. Todo mundo queria um resultado melhor, mas não conseguimos. Mas não adianta ficar pensando nos jogos que já passaram, é seguir daqui para frente", disse o volante, ates de completar:

"A gente tem sempre que fazer um balanço, ver o que acertou, o que errou, o que pode melhorar. A gente não pode se acomodar, achar que está bom. Bahia é time grande. Já foi o tempo de o Bahia ficar brigando para não cair. Hoje o Bahia briga por Libertadores, briga lá em cima. É assim que o Bahia tem que entrar sempre no Brasileiro, buscando coisas grandes. É o que a gente vai fazer esse ano", finalizou.