Por multas em festinhas, Adriano deixa condomínio luxuoso no RJ

Adriano Imperador teve que fazer uma mudança de casa forçada no Rio de Janeiro. De acordo com o blogueiro Leo Dias, as constantes festinhas que o ex-atleta dava em sua "humilde residência" gerou diversas multas para ele.

Por conta destas cobranças, Adriano deixou o condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, o mais luxuoso do Rio de Janeiro - era vizinho de Anitta e Juliana Paes, por exemplo. Atualmente ele está morando no Condomínio Blue Houses, inferior ao primeiro.

Entretanto, não dá para dizer que sua nova morada não deixa de esbanjar luxo, mas está longe de ser a mais "badalada" da cidade.

Aliás, se tem uma coisa que Adriano entende bem, além de festas e futebol, é de multas. Não é a primeira vez que o nome de Imperador circula na imprensa com este tema. Há multas de trânsito e no condomínio.