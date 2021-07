Por punição, Bahia não poderá enfrentar Atlético-MG em Pituaçu

O Bahia vai ter um problema importante na Copa do Brasil. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de um mando de campo por conta da briga na final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, em maio, o tricolor vai ter que cumprir a punição no torneio mata-mata.

Com isso, o jogo de volta das oitavas de final, contra o Atlético-MG, no dia quatro de agosto, que inicialmente estava marcado para o estádio de Pituaçu, não poderá ser disputado em Salvador.

O clube ainda não informou em qual estádio o jogo vai acontecer. A tendência é de que seja levado para o interior do estado. O Joia da Princesa em Feira de Santana, é uma opção. Existia a expectativa de que o Bahia cumprisse a perda do mando de campo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O Bahia foi punido com a perda de um mando de campo no último dia 15, quando o pleno do STJD julgou os recursos apresentados por Bahia e Ceará. No entendimento do órgão, o Nino Paraíba, um dos envolvidos na confusão, não deveria estar no estádio.

Apesar de não ter atuado no jogo por estar suspenso, Nino foi autorizado a entrar no gramado para comemorar o título após as cobranças de pênalti. O lateral teve ainda a pena aumentada de sete para dez jogos de suspensão, mas o Bahia conseguiu reverter em pagamento de multa. Outro punido, o meia Daniel segue suspenso por mais quatro partidas.

O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil será nesta quarta-feira (28), às 21h30, no estádio do Mineirão. Será o segundo encontro seguido entre Bahia e Atlético-MG. Neste domingo as equipes se enfrentaram pela Série A, no mesmo Mineirão, e o Galo venceu por 3x0.

Antes do segundo jogo das oitavas de final, o Bahia recebe o Sport, no domingo (1º), no estádio de Pituaçu, pelo Brasileirão.