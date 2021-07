Por que a gasolina está tão cara? E como economizar combustível

Com certeza, em algum momento de 2021, você parou para se perguntar: 'por que a Petrobras está aumentando tanto esse preço da gasolina? Será que tá achando pouca a crise que o Brasil tá vivendo'?

Afinal, oportunidades para questionar isso não faltaram: já foram seis reajustes dos preços dos combustíveis em sete meses do ano, o último deles na terça-feira (6). Com mais esse aumento, alguns postos de Salvador passaram a vender a gasolina comum por mais de R$ 6.

Comparado a julho de 2020, o preço aumentou quase 50%. Há exatamente um ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio da gasolina comum na Bahia era de R$ 4,14. Ou seja, o custo aumentou quase R$ 2 num espaço tão curto de tempo.

O diesel também disparou. Em julho de 2020, era vendido em Salvador a R$ 3,38. Com o mais novo reajuste, o combustível já é vendido a R$ 4,70 na Bahia. E não custa nada lembrar: quando o óleo diesel sobe, trata-se de um estopim para a inflação de inúmeros produtos.

Diante de tantos aumentos, duas palavras vêm de imediato à mente de qualquer pessoa: 'por que'? Por que tantos reajustes? Por que o etanol sobe junto com a gasolina? Por que a Petrobras não atua em prol do brasileiro nessa hora de crise?

São dúvidas comuns: o que compõe o preço da gasolina? Afinal, quais impostos eu pago por litro de combustível? A Petrobras não é uma empresa estatal? Por que o Governo Federal não pode intervir nela? Por que o preço está pareado ao dólar?

E a questão mais dramática: será que o preço vai subir ainda mais? Conversamos com economistas e especialistas da área de energia que confirmam: sim, a tendência é que a Petrobras faça mais reajustes nos próximos meses.

Neste 9º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, respondemos às perguntas mais comuns dos brasileiros sobre combustível. E, além disso, trazemos dicas de como economizar combustível nesse momento difícil, com orientações de Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.