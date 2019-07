Por que fazer uma pós-graduação?

Ter uma boa posição no mercado de trabalho no mundo de hoje, extremamente competitivo, requer muita dedicação do profissional. Já não basta ter graduação e experiência na área para alcançar uma carreira de sucesso. Se você almeja um cargo de liderança ou se está tentando se reinserir no mercado de trabalho, passe a colocar como meta exercer um dos termos mais em voga na Indústria 4.0: lifelong learning ou, no português, aprendizagem ao longo da vida. Confira aqui alguns dos principais motivos para iniciar uma pós-graduação e garantir pelo menos um elemento curricular diferenciador.

Ser mais competitivo: Ao ter mais qualificação acadêmica, há mais chances de se sobressair numa entrevista de emprego ou ser visto pelos gestores dentro da empresa onde trabalha; Se preparar para cargos de confiança: A aquisição de novos títulos profissionais e, com eles, novas habilidades, conhecimentos e experiências, torna-se um requisito para ocupar cargos de liderança; Ser profissional mais versátil: O mercado está em constante modificação e ter mais habilidades, aprendidas em cursos de especializações, permite que você transite melhor nas mais diversas áreas de atuação; Ampliar rede de relacionamento: Boa oportunidade para conviver com profissionais que estão no mercado. Da sala de aula pode surgir uma oportunidade de emprego, indicação ou até parceria para um novo negócio; Atualização profissional: Permite que você não somente adquira novos conhecimentos como também aprofunde e atualize o que já aprendeu durante a graduação ou em experiências profissionais

