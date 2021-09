Por que tudo está tão caro? Será culpa do governo? Ou da pandemia?

Algumas famílias já não conseguem comprar gás de cozinha e apelaram para o fogão a lenha. Comprar carne? Impossível. Nem um corte de frango está mais ao alcance. O jeito é apelar para ovos e embutidos.

Inflação não são apenas números: é a saúde alimentar das pessoas que está em risco. E nos últimos meses, o Brasil tem assistido a uma escalada dos preços dos alimentos mais essenciais. “Feijão com arroz” já deixou de ser metáfora para algo básico.

No 18º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, você entenderá, de forma simples e didática, porque você está pagando mais caro por produtos tão essenciais. Afinal de contas, de onde vem essa inflação de tudo?

Porque não são apenas os alimentos. O preço do gás de cozinha, para cozinhá-los, também disparou. O combustível para trabalhar, idem. Até ficar em casa é proibitivo: com a conta de luz aumentado mais e mais a cada mês, só se for no escuro.

Não se trata de um problema de economia, e sim de cidadania. A taxa de desocupação na Bahia já se aproxima dos 20%, um problema que tratamos aqui em outro podcast. A gasolina é reajustada de acordo com o dólar e pode subir ainda mais, outra questão que abordamos em um programa recente.

No programa, trazemos pais e mães de família que precisam escolher entre pagar a conta de luz ou fazer mercado. Também ouvimos economistas e especialistas em energia que garantem: os preços ainda devem subir nos próximos meses, o que tornará o cenário pior.

Ouvimos os professores de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fabrício Pitombo Leite e Uallace Moreira. Também ouvimos a economista e pesquisadora da UFBA Claudia Monteiro Fernandes e o professor especializado em gás e energia Ednildo Torres, também da UFBA.

Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.