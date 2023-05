Por uma indústria 4.0 e sustentável

A busca por uma indústria mais inovadora, competitiva e moderna se entrelaça com a procura incansável por práticas, processos e ações sustentáveis. A chamada Indústria 4.0, com aplicação de novas tecnologias resultantes da capacidade humana de se superar, só tem sentido se ela trouxer consigo soluções mais sustentáveis. O dia 25 de maio, data em que se comemora o Dia da Indústria, deve marcar a busca por essa melhoria das práticas industriais.



Exemplo dessa relação foi a entrada em funcionamento, em outubro de 2022, do otimizador de energia em malha fechada, em uma de nossas unidades no Polo Industrial de Camaçari. Com essa nova tecnologia, que permite selecionar, de forma automática e em tempo real, as fontes de energia mais adequadas a serem geradas ou consumidas por determinados equipamentos, estamos otimizando os custos com energia e reduzindo as emissões de CO2 na atmosfera.



Com o uso do otimizador de energia de malha fechada associado ao de malha aberta, instalado em 2016 na mesma unidade, a estimativa é de uma redução média na emissão de mais de 3 mil toneladas de CO2 por mês. Assim, com sua estratégia fundamentada nos pilares da sustentabilidade e inovação, a Braskem aposta em tecnologias que trazem resultados ambientais e produtivos, seguindo uma das prioridades da companhia para 2023 de inovação estratégica e transformação digital.



A inspeção de estruturas realizadas com drones, a soldagem robotizada em tanques, a realidade aumentada para suporte técnico remoto e a utilização de robô para inspeção de linhas enterradas são outros exemplos da aplicação de novas tecnologias na companhia.



Na área energética, a Braskem já assinou seis contratos para a compra de energia renovável que irá abastecer seu parque industrial no país por um período de 20 anos. Dois desses contratos estão localizados na Bahia: um em Campo Formoso, assinado em 2018, e outro no sudoeste do estado, em 2022. No total, estimamos superar a marca de 3,2 milhões de toneladas de CO2 evitadas durante o período dos contratos, contribuindo para a meta de redução de 15% de emissões de Gases de Efeito Estufa de escopo 1 e 2 até 2030 e neutralidade de carbono até 2050.



Todos os compromissos em adotar soluções sustentáveis na Braskem estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e foram construídos com a participação de nossos integrantes, líderes e executivos, considerando a análise de cenários e tendências globais, dos riscos corporativos e de referências externas em sustentabilidade. Com investimento em novas tecnologias e sustentabilidade, além da participação de todos, a indústria consegue avançar ainda mais na direção devida.

Carlos Alfano é diretor industrial da Braskem na Bahia.