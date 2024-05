Mani Reggo surge em noite romântica e fãs desconfiam de Davi

Na foto, ela só mostrou as mãos e a taça, mas muitos seguidores desconfiaram que a empresária estava com Davi, tentando reconciliar o relacionamento que acabou após a saída dele do BBB 24.

No X, antigo Twitter, os seguidores dividiram as opiniões, visto que o ex-confinado do programa da Globo terminou com ela assim que virou milionário, em abril.