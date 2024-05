BAHIA

Bahia: policiais vão à Alba cobrar reajuste de 55% nos salários

A situação do Planserv também será pauta dos servidores, que questionam o aumento do plano de saúde

Bruno Wendel

Publicado em 27 de maio de 2024 às 05:00

Amanhã, às 14h, a Assembleia Legislativa promete. No dia da votação do projeto de reajuste salarial dos funcionários públicos estaduais, os servidores de várias secretarias vão cobrar a correção do percentual aprestado pelo governo, que oferece 4%. A categoria pede 55%, referente aos 10 anos de defasagem. Entre os convocados estão policiais civis e militares e suas respectivas associações.

Neste mesmo dia será também votado o aumento do Plaserv, o que deixa todos preocupados, pois elevar a tabela de contribuição vai de encontro à qualidade do serviço: recusa de atendimento nas emergências hospitalares e dificuldades para realizar consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.

Outro ponto em questão é o processo de centralização dos atendimentos no antigo Hospital Evangélico, pois não há uma definição quanto à suspensão dos convênios com as clínicas e outros unidades particulares de saúde. São tantas perdas ... insuportáveis para qualquer trabalhador.

Policiais vão à Alba cobrar 55% de reajuste salarial Crédito: Divulgação

“Operação Fogo Amigo” expõe inversão de valores

O que se esperara de um policial, além de que ele combata o tráfico de drogas e proteja a comunidade? Que honre a farda, afinal ele é o Estado. No entanto, quando o papel é invertido, quando o representante da lei passa a ser o infrator dela, os desvios de conduta envergonham não só a sociedade já desacreditada por outras mazelas, mas também a própria tropa.

Assim aconteceu com o resultado da “Operação Fogo Amigo”, da Polícia Federal. Na terça (21), 10 PMs foram presos acusados desviar pelo menos 10 mil munições e 20 armas por mês para a facção Bonde do Maluco. Nas redes sociais, a maioria dos comentários classificou os militares de “traidores”.

Três dias antes da operação da PF na Bahia, um policial do Batalhão de Choque (Bope) foi baleado durante um tiroteio com traficantes no bairro de Periperi, em Salvador. A região é controlada pelo BDM.

Policiais são presos acusados de vender armas e munições para o BDM Crédito: Reprodução

Terror no buzu

Momentos de pânico viveram passageiros e rodoviários de três ônibus em Salvador na manhã de quinta-feira. Os casos foram registrados na Polícia Civil e um dos deles aconteceu na Avenida Gal Costa, quando um homem entrou já anunciando o assalto. Com ameaças de morte, ele pegou os celulares de todos e fugiu.

Já em um outro caso, um bandido usava uma faca tipo peixeira e pegou tudo de todo mundo na Avenida Contorno. Quando desceu no Comércio, ele foi dominado por dois passageiros, o que não aconselhado, pois, na maioria das vezes, o criminoso nunca está sozinho.