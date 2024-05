Homem é morto a tiros em Fazenda Grande II

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas

Um homem identificado como Vinicius Pereira Nascimento, 25 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (24), no bairro de Fazenda Grande II. O crime aconteceu na Rua Frederico Costa Mendonça.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 22ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Ao chegarem no local, os militares constataram o fato, sendo que o homem já se encontrava sem vida. A área foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.