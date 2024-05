Suspeito de estupro é preso no oeste baiano

O crime foi cometido em maio, após a vítima pegar carona com o suspeito

Um homem suspeito de estupro foi preso preventivamente em Santa Maria da Vitória, no oeste baiano, na quinta-feira (23), por uma equipe da Delegacia Territorial da cidade. O trabalho investigativo de policiais da unidade e a análise de imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial auxiliaram na identificação do acusado.

O crime ocorreu no dia cinco de maio, após a vítima pegar uma carona com o suspeito. As investigações apontaram que durante o percusso o homem desviou o trajeto e violentou sexualmente a mulher, que conseguiu fugir e acionou a polícia, registrando uma ocorrência na Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória.