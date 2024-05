Suspeito de sequestrar homem que caiu de janela em hotel de Pernambués é identificado

A Polícia Civil avançou nas investigações e identificou o suspeito de sequestrar um homem que pulou da janela de um hotel, no bairro de Pernambués, em Salvador, no último sábado (18). A 11ª Delegacia Territorial/Tancredo Neves apura o caso como extorsão - quando há uso de violência ou grave ameaça para obter vantagens.

A vítima foi identificada como Cerqueira Santos, de 29 anos. Ele sofreu múltiplas deformações no rosto devido à queda e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia. Segundo informações da TV Bahia, o homem estava em coma induzido, mas já acordou e não se lembra do que aconteceu.