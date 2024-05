Polícia investiga queda de homem de janela de hotel em Pernambués

A polícia está investigado a queda de um homem da janela de um quarto de um hotel, no último sábado (18). no bairro Pernambués. Ele estaria sendo ameaçado quando caiu da janela, e agora está internado em coma induzido.

O homem teria entrado em contato com o chefe para pedir uma transferência por pix, de R$ 2 mil. Segundo informações da TV Bahia, ele disse que estava em uma situação complicada e que depois explicaria o motivo do pedido.

Após fazer a transferência, o chefe recebeu a ligação do número do funcionário, mas uma mulher pedia uma nova transferência, no valor de R$ 1 mil, pois a primeira transferência teria sido feita, de forma errada, para outra pessoa.

Segundo a Polícia Civil, a 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves) está apurando as circunstâncias do caso. "Imagens de câmeras de segurança e laudos do DPT vão colaborar com as investigações do fato. Oitivas de testemunhas são realizadas", diz a nota da polícia.