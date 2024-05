Reunião termina sem acordo entre rodoviários e empresas de Salvador

Mais uma reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários de Salvador e concessionários de transporte público terminou sem acordo, na manhã desta segunda-feira (27). Os dois lados se reuniram e estão avaliando a proposta elaborada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Uma nova discussão será aberta na terça-feira (28) para decidir os rumos da negociação.

As seguintes condições foram levantadas: 4% de aumento de salário, 5% de aumento no ticket, duas manicures para as trabalhadoras - com o serviço custeado pelas empresas - e formação de um grupo composto por representantes do Sindicato, das empresas e do Ministério Público para avaliar o controle de transparência na contabilidade da jornada durante 90 dias.