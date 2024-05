Rodoviários de Salvador e empresas se reúnem para negociação nesta segunda (27)

Em meio a um estado de greve, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado da Bahia e a Associação as Concessionárias do Serviço de Transporte Público de Passageiros or ônibus Urbanos de Salvador – Integra se reúnem na manhã desta segunda-feira (27) para tentar uma nova negociação. A mediação deve começar às 11h.

Na última reunião, na sexta-feira (24), foram formalizadas as negociações feitas. A ação pode ser ponto de partida para a tentativa de acordo na Justiça do Trabalho. A tentativa acontece em meio ao decreto de estado de greve em que os trabalhadores publicaram um edital decretando greve da categoria a partir da próxima quarta-feira (29).

Em coletiva, o prefeito Bruno Reis informou que está acompanhando a situação e conversando com os dois lados para facilitar a tratativa. Segundo o gestor municipal, as exigências já foram acordadas, com exceção do valor do reajuste salarial. Os trabalhador querem o valor acima da inflação, enquanto que o lado patronal informa que não consegue arcar com os custos.