Mais uma reunião entre rodoviários e sindicato patronal termina sem acordo

A reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o sindicato das empresas de transporte público de Salvador terminou nesta quinta-feira (23) novamente sem um acordo. Uma nova negociação mediada pela Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Bahia, acontece às 16h desta sexta-feira (24).