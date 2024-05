Rodoviários e empresários seguem sem acordo em nova rodada de negociação

Sindicato concordou em reduzir 50% dos itens da pauta para destravar as negociações

Mais uma reunião entre rodoviários e empresários ocorreu nesta segunda-feira (20), mas a mais nova rodada de negociações terminou sem acordo. Promovida pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, a pauta seria tratar do impasse na campanha salarial 2024.

A proposta do representante dos empresários seguiu como 1,24% de reajuste. O Sindicato dos Rodoviários concordou com a proposta da mediação para diminuir 50% dos itens da pauta para destravar as negociações.