Por usar Twitter, estudante saudita é condenada a três décadas de prisão

Uma situação nada comum para o restante do mundo, chocou os internautas nesta quarta-feira (17). Salma al-Shehab, estudante da Universidade de Leeds, na Inglaterra, foi condenada a 34 anos de prisão após retuitar mensagens de oposicionistas ao governo saudita.

Salma, que tem 34 anos e mãe de dois filhos pequenos, saiu da Inglaterra em dezembro de 2020, para Arábia Saudita para passar as férias e levar os pequenos e o marido para a Europa, e foi condenada, a princípio, a três anos de prisão. Na viagem, ela foi interrogada pelas autoridades sauditas por causa dos compartilhamentos na rede social.

No entanto, nesta segunda-feira (15), de acordo com o jornal britânico The Guardian, a condenação aumentou para 34 anos após um promotor público pedir revisão do caso. Ela ainda ficará impedida de viajar por 34 anos.

Shehab fez publicações comentando sobre o direito de guarda das mulheres pelos seus maridos, que é muito comum na Árabia Saudita. Sua opinião não agradou o país, que investigou a rede social da estudante, que tem menos de 2 mil seguidores.

European Saudi Organization for Humans Rights (ESOHR, Organização saudita-europeia pelos direitos humanos, em tradução livre) condenou a decisão e ainda reforçou que a condenação foi a mais longa dada a ativistas, além da validade do julgamento dela e de outras mulheres.