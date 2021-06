Por vaga nas oitavas, Bahia recebe Vila Nova, pela Copa do Brasil

Chegou a hora da decisão para o Bahia. Nesta quarta-feira (9), o tricolor recebe o Vila Nova, às 19h, no estádio de Pituaçu. Em disputa, está a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por isso, o Esquadrão sabe que precisa entrar ligado para não cometer falhas.



Depois de vencer o jogo de ida por 1x0, na semana passada, em Goiânia, o Bahia largou em vantagem e agora precisa apenas de um empate para garantir a vaga. Na próxima fase, os confrontos serão definidos através de sorteio.



Para o sonho de conquistar o torneio pela primeira vez, o tricolor não vai ter todas as peças à disposição. Punidos com suspensão pela confusão na final da Copa do Nordeste, Nino Paraíba, Juninho e Daniel continuam fora. Juntam-se ao trio como desfalques o atacante Maycon Douglas, que já defendeu o ABC na competição, e o volante Pablo, que pertence ao clube goiano.



No último treino antes da partida, Dado esboçou o time titular com a mesma formação que empatou por 3x3 com o Red Bull Bragantino, no último sábado, pela Série A. Assim, além de Renan Guedes e Luiz Otávio na defesa, o volante Matheus Galdezani segue ocupando a vaga de Daniel no meio. O jogador tem a sombra de Jonas, que entrou no segundo tempo do jogo em Bragança Paulista e marcou o gol que evitou a derrota tricolor.



Outro que também treinou entre os titulares é o atacante Gilberto. Uma das referências do ataque, o camisa 9 reclamou do desgaste por conta do excesso de jogos. No duelo de ida, em Goiânia, ele chegou a iniciar o confronto no banco de reservas.

"A gente não jogou o Campeonato Baiano, mas já começa com Copa do Brasil, Sul-Americana e Copa do Nordeste. E quando chega para um campeonato de pontos corridos, com um jogo atrás do outro, com intensidade alta, isso traz um desgaste físico enorme", disse Gilberto.

"Acho que todos os jogadores do Bahia em algum momento vão sentir. Por estar jogando na frente e ter um momento de estabilidade no clube, em alguns momentos você que tem que pedir para descansar para que no próximo jogo esteja bem. Quem conhece o corpo mesmo é o atleta. Não adianta dizer que está bem e no campo não render", continuou o centroavante.

Nesse cenário, Dado tem o retorno do atacante Thonny Anderson, que ficou fora da partida contra o Bragantino. Ele vem sendo utilizado como reserva imediato de Gilberto, mas também pode atuar mais recuado no meio-campo.



Do outro lado, o Vila tem mudanças. Autor do gol no empate por 1x1 com o Avaí, pela Série B, o meia Renan Mota não poderá defender o time por já ter atuado na Copa do Brasil pela Ponte Preta. Por outro lado, o volante David volta.



Premiação

Avançar de fase significa um reforço nos cofres. Como premiação pela classificação, o vencedor da disputa vai embolsar uma cota de R$ 1,7 milhão.

Até aqui, o Esquadrão lucrou R$ 2,5 milhões no torneio. O time recebeu R$ 1,15 milhão pela participação na primeira fase, quando eliminou o Campinense com goleada por 7x1, na Paraíba, e mais R$ 1,35 milhão ao superar o Manaus, vencendo por 4x1, em Pituaçu, na segunda fase.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Renan Guedes, Luiz Otávio, Germán Conti e Matheus Bahia; Matheus Galdezani, Patrick e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Vila Nova: Georgemy; Pedro Bambu, Renato, Walisson Maia e Willian Formiga; Deivid, Dudu e Arthur Rezende; Pedro Júnior, Henan e Kelvin.