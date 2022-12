Porchat explica piada com GKay e cita polêmicas que envolvem a influenciadora

O humorista Fábio Porchat deu uma pausa nas férias para comentar a repercussão da polêmica piada em que citou a morte de Jô Soares e a influenciadora GKay, no último domingo (25), durante a premiação dos Melhores do Ano, na TV Globo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Porchat explicou que a piada não foi para brincar com a morte de Jô, e sim uma referência à participação de Gkay, que ele nomeia como "horrível", no programa Lady Night, apresentado pela Tatá Werneck.

“A minha piada com a Gkay no Melhores do Ano foi sobre a participação horrível dela no programa da Tatá Werneck. Eu não sei se vocês viram; vale a pena ver. Foi uma participação estranhíssima, caótica, ela deu uma entrevista em que ela babava água, ela saía correndo. A Tatá ficou apavorada e todo mundo viu isso. Todo mundo riu e todo mundo falou, ‘Meu Deus, que loucura! Que que essa menina tem? Por que que ela fez isso? Por que que ela pirou?’. No Melhores do Ano, o que eu falei? ‘Meu Deus, imagina entrevistar a Gkay, nem o Jô ia conseguir isso, que loucura’.

No programa, Porchat questionou, em homenagem pela morte de Jô Soares, o que o apresentador teria feito ao entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, né?", afirmou.

A influenciadora ficou abalada com a situação e compartilhou o que sentia em seu Twitter: “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo pq ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro pq eu devo ser um lixo enorme”.

No vídeo, o humorista também negou que a piada tenha sido sobre “humilhar” Gkay. “A piada é simplesmente dizendo que seria uma loucura entrevistar a Gkay, que nem o Jô conseguiria entrevistar a Gkay. É essa que é a piada. É sobre isso a piada. O Jô não morreu por causa disso; eu não fiz uma piada brincando com a morte do Jô. Quando eu digo por exemplo, assim, ‘Nossa, eu estou morrendo de fome’. Eu estou morrendo de fome mesmo? Será que pessoas que estão morrendo de fome não vão se sentir ofendidas porque só porque eu estou com uma fominha eu estou fazendo pouco caso da fome dela? Não… Quando eu digo, ‘Meu Deus, o Jô preferiu ter ido do que entrevistar a Gkay’, não foi dizendo, ‘O Jô se suicidou, o Jô quis a morte’ [risada forçada] Ah, a morte do Jô… Não tem nada disso. Não forcem a barra. Não vamos por aí.”

Em sua argumentação, Porchat relembrou outras polêmicas vividas pela influenciadora ao longo do ano. “Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada, meu Deus do céu. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. Por quê? A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público e um fracasso de crítica na Netflix — e eu não estou aqui dando minha opinião, não, porque eu não vi o filme. Estou dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz e isso deve ter abalado ela”, destacou.

E continua: “Tem um monte de notícia dizendo que ela maltrata pessoas. Que ela trata mal os funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção… Relatos de colegas, de atores, de comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela.Tudo isso fez o Natal dela um Natal miserável. A minha piada dizendo que, ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo. Não tem nada, nada, mas absolutamente nada. O que tem é um acúmulo de um monte de coisa, e ninguém sabia que a Gkay estava nesse poço pra explodir”.



