Porta de avião é aberta por passageiro durante voo; 194 pessoas viajavam

Um homem foi preso na Coreia do Sul após conseguir abrir a porta do avião Airbus A321-200, com destino a Daegu, a 237 km de Seul, enquanto voava nesta sexta-feira (26). A aeronave estava com 194 pessoas no momento da situação.

De acordo com o G1, o homem tinha saído da ilha de Jeju uma hora antes, quando abriu a porta dois ou três minutos antes de pousar. Os passageiros enfrentaram uma grande corrente de ar, deixando alguns com dificuldades respiratórias.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Os viajantes que estavam com falta de ar, foram levados para o hospital local. Na aeronave, todos os passageiros estavam com os cintos de segurança apertados, já que o voo estava prestes a pousar.

A linha área Asiana Airlines vai ser investigada sobre as saídas de emergência. Um funcionário da empresa comentou que era possível abrir a saída de emergência quando o avião estivesse perto do solo, já que a pressão dentro e fora da cabine seriam parecidas.