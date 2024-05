ECONOMIA

Presentes para o Dia das Mães estão com preços menos salgados do que em 2023, segundo a Fecomércio-BA

Produtos ligados à área de eletrônicos e eletrodomésticos mostram queda nos valores

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 12:31

A média dos itens selecionados na RMS é de 0,57% no acumulado dos últimos 12 meses Crédito: Divulgação

Os presentes para o Dia das Mães estão com preços menos salgados do que em 2023, segundo informações da Fecomércio-BA. Foram selecionados 23 potenciais produtos do comércio que podem ser comprados, entre eles artigos da área de eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, beleza e acessórios.

A média desses itens na Região Metropolitana de Salvador é de 0,57% no acumulado dos últimos 12 meses, sendo que no mesmo período do ano passado, a variação ponderada desse grupo foi de 10,05%, um sinal claro de desaceleração. O crédito para a aquisição desses produtos também está mais em conta, dado o cenário de redução da taxa de juros.

“Alguns produtos ligados a área de eletrônicos e eletrodomésticos chamam a atenção pela deflação no período, com destaque para o televisor que aponta queda de 10,18%, seguido da máquina de lavar com recuo de -6,62% e computador pessoal com variação negativa de 6,55%”, conta o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze.

Produtos para cabelo (-2,87%), artigos de maquiagem (-2,46%) e bolsas (-2,13%) também apresentaram queda, se tornando produtos mais acessíveis por terem valores agregados mais baixos. Enquanto itens de vestuário apresentaram aumento nos últimos 12 meses, sua variação é mais baixa do que a média da região 3,55%, mas isso torna os produtos relativamente mais baratos do que no ano anterior.

O preço médio do vestido ficou praticamente estável, com 0,7%, e o short feminino com avanço médio de 2,55%, muito próximo do observado nas lingeries (2,67%). Por outro lado, quem pensa em comprar um ar-condicionado, uma bijuteria ou um livro, terá que gastar, em média, mais do que em 2023. As elevações respectivas foram de 16,64%, 13,05% e 12,84%.

“Evidentemente, o dado do IBGE aponta para uma média de preço, mas cabe ao consumidor fazer a sua pesquisa, uma vez que são produtos que possuem muita variedade no varejo e dada a concorrência e método de pagamento, pode-se obter um bom desconto no fim do dia”, conclui Dietze.