Portal acompanhará casos de covid em Salvador por bairro, gênero e faixa etária

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), divulgou na manhã desta sexta-feira (25) o lançamento do portal Painel Covid Salvador, em parceria com a Fiocruz. A partir deste site (acesse aqui), é possível acompanhar os casos do novo coronavírus na capital baiana com detalhes sobre faixa etária, bairro e gênero. Além disso, estão disponíveis os índices de incidência, letalidade, óbitos e novos casos da doença. Os dados são atualizados diariamente com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Antes, a prefeitura utilizava a mesma base de dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

“Decidimos elaborar nosso próprio painel que vai permitir um acompanhamento diário por parte da imprensa e de todos os cidadãos da evolução da covid-19 em Salvador. Todos os dados de maneira completa e transparente realizados agora especificamente para retratar os casos de Salvador”, afirmou o prefeito, durante entrevista coletiva virtual.

A pesquisadora da Fiocruz Gabriela Borges, que apresentou a plataforma, detalhou as funcionalidades do Painel Covid Salvador. “O painel tem previsões diárias do avanço da covid nos próximos 15 dias e a gente também disponibiliza o número do reprodutivo efetivo todos os dias”, comentou a pesquisadora. “O objetivo maior é de comunicar essas informações com transparência num ambiente sistemática e único”, completou.

O painel permite observar ainda qual o bairro com maior número de óbitos, casos e incidência por 100 mil habitantes. A localidade líder em número de óbitos, segundo o painel, até a tarde desta sexta, é Pernambués, com 3.235 casos. Brotas tem o maior número de mortes pela doença, com 65 pessoas. Já a maior incidência por 100 mil habitantes é no Retiro, com índice de 29007.63. Além disso, é possível observar os mesmos quesitos por distrito sanitário.

A pesquisadora ainda preveniu que o Painel Salvador pode apresentar divergências do Painel Brasil, disponível no mesmo site. “Podem existir divergências porque são processados por fontes diferentes em tempos diferentes. Por isso é importante prestar atenção no horário de atualização”, alertou Borges.

As predições são atualizadas uma vez por semana, já os RTs são atualizados diariamente. Os dados de predição e RT's estão disponíveis no Painel Brasil.

