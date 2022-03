Porto Seguro retira obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos

A prefeitura de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, decidiu retirar a obrigatoriedade de máscaras em ambientes abertos e logradouros públicos. O decreto, que já está em vigor, foi publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (11).

A decisão vale ainda para as ruas, barracas e restaurantes de praia de toda a cidade. Para os locais fechados, no entanto, a máscara segue obrigatória, assim como em locais de trabalho com mais de uma pessoa e em transporte coletivo.

No último boletim publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, na quinta (10), Porto Seguro contava com 319 casos ativos de covid-19, com uma taxa de ocupação de 20% dos leitos de UTI.

Máscaras liberadas em abril

O uso de máscaras em ambientes abertos pode deixar de ser obrigatório na Bahia a partir do próximo mês. A flexibilização na medida sanitária foi anunciada pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (11), em Salvador.

No entanto, isso só vai acontecer se a pandemia continuar em declínio no estado. "Em abril, se os números continuarem em queda, podemos liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. Nós estamos otimistas e tomara que esse otimismo de transforme em realidade", disse o governador.

Ainda de acordo com Rui, os números continuam em queda, mas de forma mais lenta. "Os números continuam caindo, agora um pouco mais lentamente do que estavam caindo, o número de internados também está caindo, e se continuar assim até o final do mês, podemos iniciar abril com uma série de medidas de flexibilização", explicou.