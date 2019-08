Porto Seguro: turista mineiro morre afogado durante banho de mar

Um turista de Minas Gerais morreu na segunda-feira (5) após se afogar em praia de Porto Seguro, no sul da Bahia.

Morador da cidade mineira de Santa Luzia , João Pedro Silvério Filho, de 50 anos, morreu afogado por volta das 14 horas na praia de Taperapuan.

De acordo com a Polícia Civil de Porto Seguro o turista estava com a esposa na praia e entrou no mar durante uma forte chuva.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhado e prestou socorro à vítima, mas João Pedro morreu no local.

O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro e deve ser transferido nesta terça-feira (6) para Minas Gerais.