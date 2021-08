Português começa a montar o Bahia para enfrentar o Grêmio; time terá mudanças

Sob o comando interino do técnico português Bruno Lopes, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (18), de olho no confronto com o Grêmio, sábado (21), às 19h, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Depois de um trabalho na academia, os jogadores foram para o campo da Cidade Tricolor. Bruno Lopes iniciou o dia com um treino de ataque contra defesa. Logo depois, o treinador montou o time que será titular contra o Grêmio.

Bruno não deu pistas sobre as mudanças que pretende fazer, mas o tricolor terá pelo menos duas alterações. O atacante Rossi, que cumpriu suspensão na derrota para o Atlético-GO, volta a ficar à disposição. Já o lateral Juninho Capixaba não poderá atuar por estar no Bahia emprestado pelo Grêmio.

Outro que continua fora é o meia-atacante Thonny Anderson. Ele ainda se recupera de uma entorse no joelho e nesta quarta-feira fez um trabalho específico com a fisioterapia.

O elenco fará mais um treino no CT Evaristo de Macedo na quinta-feira (19) e depois embarca para Porto Alegre, local da partida.