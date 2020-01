Portuguesa repudia xenofobia de torcedores em jogo contra o CSA

A Portuguesa emitiu neste sábado (11) um comunicado oficial repudiando os xingamentos xenófobos de parte da sua torcida contra jogadores do CSA após a partida entre as duas equipes na última sexta-feira (10), no estádio do Canindé, em São Paulo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou empatada por 2x2.



Após a partida, com os dois times já eliminados da competição mais importante das categorias de base do Brasil, alguns torcedores da Portuguesa direcionaram ofensas de cunho xenofóbico e racista aos jogadores do CSA na saída para o túnel dos vestiários. O clube paulista pediu desculpas e repudiou o que aconteceu no estádio do Canindé.



"Uma pequena parte de nossa imensa torcida, ao final do jogo, proferiu palavras que não representam o sentimento dessa instituição. Em alguns meses completaremos 100 anos de uma história construída com o suor de imigrantes. Por isso, a Associação Portuguesa de Desportos vem a público repudiar qualquer manifestação desse tipo, ainda mais em nossa própria casa. No Canindé todos sempre serão bem-vindos e bem tratados, porque essa é a nossa verdadeira cultura", disse um trecho da nota.



A Copa São Paulo já registrou outro caso de preconceito nesta edição. Na última quinta-feira (9), o goleiro Túlio, do Sport, foi alvo de xingamentos homofóbicos de torcedores do Audax durante o duelo entre os dois times, no estádio Professor José Liberatti, em Osasco (SP), que terminou no empate sem gols. As ofensas foram relatadas na súmula pelo árbitro da partida Thiago Luis Scarascati.