Posse de Lula: confira o roteiro, o horário e a programação da cerimônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente eleitos Geraldo Alckmin (PSB) tomarão posse em cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro. Coordenado pela socióloga e futura-primeira dama Janja da Silva, o evento contará com a solenidade e apresentações musicais de vários artistas.

Veja a programação

De acordo com o Senado Federal, a chegada de autoridades, chefes de Estado e de Governo e convidados está prevista para ocorrer a partir das 13h30min.

Às 14h30min, Lula e Alckmin sairão da Catedral Metropolitana de Brasília em carro aberto em direção ao Congresso Nacional. Lula será recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Arthur Lira (PL-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A solenidade de posse terá início às 15 horas, com a execução do Hino Nacional. Na cerimônia, o presidente eleito fará o Compromisso Constitucional e, junto ao vice-presidente, assinará o termo de posse.

Antes do encerramento dessa parte da cerimônia, Lula fará um pronunciamento à nação, seguido de um discurso do chefe do Congresso Rodrigo Pacheco. O presidente e o vice-presidente eleitos seguirão para a área externa, onde haverá uma cerimônia de honras militares.

A programação prevê que, às 16h20min, Lula e Alckmin irão, em carro aberto, para o Palácio do Planalto. Nesse momento, o presidente eleito deve receber a faixa presidencial do antecessor.

Desde o fim das eleições presidenciais e após o silêncio do atual mandatário após a derrota no pleito, a presença de Jair Bolsonaro (PL) na cerimônia é questionada.

Apesar de não ser obrigatória para que um novo presidente tome posse e carregar apenas valor simbólico, a passagem da faixa presidencial é considerada um ato tradicional na democracia brasileira.

Caso Bolsonaro ou o atual vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que já descartou a possibilidade de assumir a responsabilidade da tarefa, não compareçam à cerimônia, é esperado que a equipe do evento organize uma “forma criativa” para a entrega do item.

Após atos simbólicos e discurso no Planalto, a cerimônia seguirá para o Itamaraty, com solenidade prevista para iniciar às 18h30min.

Segurança

A dimensão do evento e a presença de apoiadores, autoridades e chefes de Estado de outros países já havia colocado a questão da segurança como um dos pontos mais analisados pela equipe de organização do evento.

Porém, com as ameaças de manifestações de grupos bolsonaristas radicais e os recentes casos de terrorismo na capital do país, o esquema de segurança deverá ser reforçado.

No último sábado, 24, a Polícia Militar do Distrito Federal encontrou materiais explosivos em um caminhão-tanque, montados por um empresário bolsonarista. O futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) utilizou as redes sociais para repudiar o crime e afirmar que os procedimentos da cerimônia de Lula serão reavaliados.

Apresentações artísticas

Além da solenidade oficial, a equipe organiza o “Festival do Futuro”, que contará com apresentações musicais de mais de 20 artistas confirmados.

Dois palcos, denominados de Gal Costa e Elza Soares em homenagem às artistas que faleceram este ano, serão montados na Esplanada dos Ministérios e receberão as atrações.

Pabllo Vittar, Duda Beat, Margareth Menezes, Chico César, Teresa Cristina são alguns dos nomes que se apresentarão no local.

Para custear os gastos com a cerimônia, o Partido dos Trabalhadores lançou uma vaquinha online. O valor será destinado ao transporte e logística para receber o público, além de cobrir os gastos, como a montagem e estrutura dos shows, as atrações e o reforço da segurança.

De acordo com Janja, o evento promoverá “uma grande festa”.

Reportagem originalmente publicada em O Povo