Posse de prefeito de Firmino Alves, no sul da Bahia, é suspensa

Eleito novo prefeito da cidade de Firmino Alves, no sul da Bahia, Padre Aguinaldo (PDT) teve o seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e não poderá exercer o cargo, já que a diplomação e posse do político foram anuladas pelo órgão.

Diante do cenário, o presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura até que saia a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso a anulação seja mantida, Padre Aguinaldo perde o posto e novas eleições serão realizadas na cidade.

A suspensão do prefeito eleito não chega a surpreender, já que a candidatura de Padre Aguinaldo estava sub judice, após caso de abuso de poder. Além disso, o TRE afirma que os decretos legislativos rejeitaram as contas de Padre Aguinaldo. Como os pedidos de recurso junto ao TRE esgotaram, o político só poderá recorrer agora ao TSE.

Padre Aguinaldo foi eleito com 50,01% dos votos válidos.