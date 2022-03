Poste é derrubado no Vale das Pedrinhas e moradores enfrentam falta de energia

Moradores do bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, enfrentaram uma interrupção no serviço de energia na tarde desta quinta-feira (24), após um veículo derrubar um poste e danificar outros dois na avenida principal da localidade.

Pessoas que passaram pela região registraram os estragos causados e os cabos expostos em meio a via pública, colocando a população em risco.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que equipes técnicas já atuam na recomposição da rede elétrica. Segundo a empresa, um veículo de grande porte tensionou os cabos da rede de telefonia e danificou três postes.

"Mais de 90% dos clientes inicialmente afetados já tiveram o serviço restabelecido, através de manobras no sistema elétrico, feitas diretamente do Centro de Operações Integradas (COI) da companhia", esclareceu.

A Coelba ainda disse que suas equipes seguirão no local até que o serviço de substituição das estruturas seja concluído e que todos clientes tenham o fornecimento da energia elétrica restabelecido.