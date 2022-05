Postos SAC Barra e Simões Filho promovem atendimento exclusivo para crianças

O Projeto Pequeno Cidadão, que promove um atendimento exclusivo a crianças de até 12 anos de idade para a emissão de RG e CPF, acontece nos postos SAC Barra (Shopping Barra), em Salvador, e na cidade de Simões Filho (Shopping Multicenter Empresarial) no próximo sábado (21). O atendimento será de 9h às 13h no SAC Barra; e de 8h às 12h no SAC Simões Filho. O agendamento para atendimento deve ser feito através do email projetopequenocidadao@saeb.ba.gov.br.

Para ter acesso aos serviços da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o portal SAC Digital (www.sacdigital.ba.gov.br) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).