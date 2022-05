Postos SAC Pau da Lima e Pituaçu realizam dia de atendimento especial para CNH

Os postos SAC Pau da Lima e Pituaçu realizarão um atendimento especial para Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As unidades vão abrir, excepcionalmente, nos dois próximos sábados, dias 21 e 28, somente para a ação.

O atendimento será feito por meio de agendamento prévio através do SAC Digital, em ambos os postos, entre as 8h e as 12h.

O SAC Pau da Lima fica no Maxxi Atacado; e o SAC Pituaçu funciona no Terminal de Integração, próxima à estação de metrô Pituaçu. Para agendar o atendimento, é só baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar www.sacdigital.ba.gov.br e escolher o horário para se dirigir ao posto.

Para ter acesso aos serviços da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço). Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza também o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br), além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).