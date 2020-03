Postos SalvadorCard suspendem revalidação presencial

O Consórcio Transcard suspendeu, a partir desta quinta-feira (19), a revalidação presencial do cartão de meia passagem estudantil. A decisão foi tomada para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

O procedimento passa a ser feito, exclusivamente, via internet: pelo site ou pelo aplicativo Kim Recarga, disponível para iOS e Android, e que pode ser baixado em dispositivos móveis, como tablets e smartphones.

Outra medida anunciada é a prorrogação da validade 2019 do cartão, previsto inicialmente para o dia 31 de março. O novo prazo será de 30 dias após o reinício das aulas, suspensas por decretos municipal e estadual.

Durante a vigência das medidas, a revalidação nos postos de atendimento ficará suspensa. O procedimento online não implica em custos adicionais para o estudante, que vai pagar apenas o equivalente a duas tarifas convencionais, atualmente, R$ 8,40.

Do início de fevereiro até esta quarta-feira (dia 18), foram efetuadas 51.500 revalidações (51,5%) das 100 mil previstas até o final deste mês. Do total, 11.421 (11,4%) dos estudantes optaram pelo procedimento via internet.

