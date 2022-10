Poucos assuntos e salários de até R$ 6 mil: veja as vantagens do concurso do INSS

Com oferta de 1.000 vagas, sendo 708 para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para pessoas negras, o concurso INSS para Técnico do Seguro Social tem data de realização prevista para o dia 27 de novembro. Na Bahia, além de Salvador, as provas serão realizadas nas cidades de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.

Para ajudar na preparação, o Correio conversou com a coach e especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos Núbia Oliveira sobre as melhores estratégias de preparação para os próximos meses.

Esse certame traz dois bons atrativos: o fato de ser voltado para quem tem nível médio ou técnico e uma remuneração de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, acrescido da Gratificação de Atividade Executiva – GAE, no valor de R$ 1.140,18, da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, de até R$ 3.595,00, e do auxílio alimentação, no valor de R$ 458,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Conteúdo programático

Núbia ressalta ainda que a aprovação nesse concurso traz várias vantagens, afinal, é um cargo federal, que possibilitará ao concursado a possibilidade de morar em qualquer lugar do Brasil. “A princípio, ele vai escolher uma gerência executiva e pode ser nomeado para alguma unidade da gerência executiva, mas ao longo do tempo poderá pedir transferência para outra cidade dentro do território nacional”, explica a mentora.

Ela diz ainda que o conteúdo programático, para o salário pago, é bem pequeno comparado com outros concursos. “O cargo de técnico de seguro social exige apenas o nível médio, paga praticamente R$ 6 mil/ mês e exige um conteúdo que deve ser aprendido pelo candidato e não é tão extenso”, destaca.

Núbia Oliveira salienta o fato de que o concurso do INSS não exige um conteúdo programático muito extenso e essa é uma vantagem que deve ser aproveitada (Foto: Divulgação)

De acordo com Núbia Oliveira, os candidatos devem tomar um cuidado especial com a matéria de direito previdenciário, que precisa ser entendida e aprendida o máximo que o estudante consiga.

“Além disso, o candidato precisa se atentar para as provas de português e raciocínio lógico porque são avaliações que costumam ser bastante extensas e levam um tempo muito grande do candidato na hora da resolução, então é importante que ele estude e treine bastante em casa o tempo de resposta da prova, a velocidade com a qual resolver as questões”, orienta.

Cuidados

A professora lembra que o regime jurídico administrativo, que é um assunto dentro de direito administrativo, não deve ser ignorado de forma alguma.

“No concurso anterior, era uma matéria à parte e vieram muitas questões cobradas desse assunto. Hoje, no edital de agora, essa matéria está dentro de direito administrativo”, esclarece, reforçando que, por se tratar de um tema extremamente importante, deva ser cobrado com uma incidência boa de questões.

Núbia pontua ainda que diferente das outras bancas, que costumam fazer questões que são elaboradas com um comando de 5 alternativas, a banca Cebraspe traz apenas assertivas, em que o candidato precisa identificar o falso e o verdadeiro.

“O grande problema da banca Cebraspe é que quando o concurseiro marca em desacordo com o gabarito, perde ponto. Então, o candidato precisa estar muito ciente de qual estratégia vai adotar na hora da prova”, afirma.

Ela lembra que a banca costuma fazer questões bem inteligentes e articuladas, que exigem do candidato um nível de raciocínio um pouco maior que a média. Não são questões óbvias, são questões que fazem o aluno pensar. Vale lembrar que ficará com zero a questão sem marcação de alternativa ou marcada em duplicidade.

Ciladas

Quando o assunto são as ciladas mais comuns nesse tipo de concurso, Núbia reforça que por essas características, os candidatos precisam ter muito cuidado no momento de marcar aquilo que eles estão em dúvida ou não sabem.

Ela destaca ainda o erro de priorizar apenas as matérias que têm uma maior quantidade de pontos. “Tem concurseiro que vai estudar para uma prova como essa e estuda só o que mais cai. Na verdade, esse é um concurso que - pela projeção do território brasileiro que ele tem - com certeza, virá com uma nota de corte alta, então todo e qualquer ponto faz a diferença. Eu recomendo que o candidato não deixe nada para trás”, ensina.

Uma boa estratégia de preparação para esse concurso, passa principalmente pela análise da disponibilidade de tempo do candidato. O concurseiro que dispõe de seis horas diárias para estudar, é um candidato que vai conseguir passar o edital inteiro até a prova, o que seria o melhor dos mundos.

“Para o candidato que não dispõe desse tempo, recomendo que comece estudando pelos assuntos com maior incidência, e com maior probabilidade de cair, porque assim o concurseiro vai conseguir utilizar da melhor forma o tempo que tem”, finaliza a professora.





Requisitos para o cargo de Técnico do Seguro Social:

• Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa;

• Estar em gozo dos direitos políticos;

• Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);

• Estar em dia com as obrigações eleitorais;

• Possuir idade mínima de 18 anos;

• Ter aptidão física e mental.



Unidades no Brasil

Acre – GEX Rio Branco;

Alagoas – GEX Maceió;

Amazonas – GEX Manaus;

Amapá – GEX Macapá;

Bahia – GEX Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista;

Ceará – GEX Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral;

Espírito Santo – GEX Vitória;

Goiás – GEX Anápolis e Goiânia;

Maranhão – GEX Imperatriz e São Luís;

Minas Gerais – GEX Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha;

Mato Grosso do Sul – GEX Campo Grande e Dourados;

Mato Grosso – GEX Cuiabá e Sinop;

Pará – GEX Belém, Marabá e Santarém;

Paraíba – GEX Campina Grande e João Pessoa;

Pernambuco – GEX Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Recife;

Piauí – GEX Teresina;

Paraná – GEX Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa;

Rio de Janeiro – GEX Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niteroi, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda;

Rio Grande do Norte – GEX Mossoró e Natal;

Rondônia – GEX Porto Velho;

Roraima – GEX Boa Vista;

Rio Grande do Sul – GEX Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana;

Santa Catarina – GEX Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis e Joinville;

Sergipe – GEX Aracaju;

São Paulo – GEX do ABCD, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba;

Tocantins – GEX Palmas.