Povo toma as ruas na despedida ao prefeito Herzem Gusmão

O velório do prefeito de Vitória da Conquista (BA) Herzem Gusmão, 72 anos, levou um mar de gente para as ruas de Vitória da Conquista na noite de sábado (20). Herzem, que morreu na quinta-feira (18) em decorrência das complicações da Covid-19, estava previsto para ser velado em cerimônia restrita à família e amigos.

Nas imediações da Casa de Eventos Mediterrâneo, no bairro Boa Vista, onde aconteceu o velório, o trânsito de veículos foi interditado. Porém, uma multidão tomou conta do trajeto do cortejo fúnebre antes de chegar ao local.

"Melhor prefeito da história de vitória da conquista BA, descanse em paz", comentaram os admiradores de Herzem, diante das imagens que circulam na internet. Outros comentaram sobre a aglomeração provocada em meio à pandemia. "Enquanto milhares tiveram um enterro solitário porque as medidas sanitárias assim exigem, este até o fim, no último adeus, provoca aglomeração!", comentou um internauta.

O enterro do prefeito aconteceu no jazigo da família Gusmão, no Cemitério da Saudade. O acesso ao local foi restrito à família.

Internação

Herzem estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, tratando as complicações da covid-19, diagnosticada em dezembro do ano passado. Pouco mais de uma semana depois do diagnóstico, o prefeito foi internado no Hospital Samur, em Conquista, com complicações pulmonares causadas pela doença, e posteriormente transferido para o Sírio-Libanês.

O prefeito de Conquista tinha apresentado melhora no quadro clínico durante a última semana, chegando inclusive a deixar o leito de Terapia Intensiva. No sábado (6), ele retornou. As notícias depois disso foram de sucessivas pioras no quadro clínico. Na ocasião, Herzem afirmou em um áudio que a "equipe médica achou por bem que eu voltasse pra UTI. Eu estou ainda necessitando de mais oxigênio. Então, eu voltei para usar o cateter de alto fluxo”.

"É com mais profundo pesar que informamos o falecimento do Prefeito de Vitória da Conquista, Sr. Herzem Gusmão, ocorrido na noite desta quinta (18), por volta das 21h, no Hospital Sírio Libanês", escreveu a assessoria do Prefeito em publicação no Instagram.

Por conta da doença, Herzem Gusmão não conseguiu estar à frente de Conquista em nenhum dia do seu segundo mandato na maior cidade do sudoeste baiano e terceiro maior colégio eleitoral do Estado. A Eleição em 2020 foi acirradíssima, com o Mdebista virando o pleito para cima de Zé Raimundo (PT) nas últimas semanas de campanha.

(Foto: Reprodução)

Trajetória

Nascido no dia 2 de junho de 1948, Herzem Gusmão iniciou a carreira trabalhando em uma rádio, aos 20 anos. O prefeito reeleito em Conquista é formado em Direito e pós-graduado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Em 2014, foi eleito deputado estadual suplente. Um ano depois, assumiu o mandato onde ficou por 15 meses.

A saída da Assembleia Legislativa foi para assumir o cargo de Prefeito em sua cidade Natal em 2016, quando venceu o próprio Zé Raimundo, também no segundo turno, com 57,68% dos votos válidos em Conquista na ocasião, o equivalente a 166.223 votos.

Já em 2020, Herzem foi eleito com 54% dos votos, sendo escolhido por 97.364 conquistenses. Mas quem tomou posse no dia 1º de janeiro de 2021 foi a sua vice, Sheila Lemos (DEM), que seguirá no cargo pelos próximos três anos. O discurso de Sheila na posse foi breve, pedindo orações pela vida do prefeito. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, Herzem tomou posse virtual, ainda na UTI.

O projeto de tecnologia para geração de empregos foi o lema da campanha vitoriosa nas últimas eleições. Herzem e Sheila prometeram um foco em planejamento, desburocratização e melhoria no ambiente de negócios, que deve continuar. Já para incentivar atividades industriais, a administração preometeu investir em planos de tecnologia e inovação - a exemplo do Parque Tecnológico da Cidade.