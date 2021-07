PR: jovem morre ao tentar tirar selfie em mirante, perder equilíbrio e cair

Vagner Schmidt Alves, de 27 anos, morreu ao cair de uma cachoeira abaixo no Salto dos Macacos, no Parque Estadual Pico do Marumbi, localidade turística do município de Morretes, no Paraná, nessa segunda-feira (12).

Segundo os bombeiros, o rapaz, que era morador de Curitiba, escorregou e despencou de uma altura de cerca de 30 metros.

Ele havia saído para fazer trilha com os amigos e foi o primeiro a subir o morro. Ele escalou uma pedra para tirar fotos da paisagem e de si mesmo, fazendo selfie no mirante. Depois desse momento, o jovem escorregou e caiu.

No local havia um grupo de pessoas que viram a vítima escorregar. Vagner estava acompanhado por um grupo de amigos com cerca de 20 pessoas, que se desesperaram na hora do ocorrido.

A equipe de resgate iniciou a busca pelo jovem, mas já o encontrou sem vida.

Nas redes sociais, Eduarda Kaoany, namorada de Vagner, lamentou a tragédia. "Hoje o amor da minha vida se foi e eu estou sem sentido em pedaços, meu coração está queimando de dor, algo inexplicável!... Aproveitem cada momento com a pessoa que ama cada segundo ao lado do amor da sua vida! Eu aproveitei cada segundinho que pude ao lado dele da pessoa maravilhosa que ele era, não consigo escrever a imensidão da minha dor, mas não desejo isso para ninguém!”, escreveu. Com informações de UOL, O Globo e imprensa local.