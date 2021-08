Pra embalar? Vitória tenta vencer duas seguidas pela primeira vez nesta Série B

O Vitória ainda não conseguiu ganhar duas partidas seguidas nesta edição da Série B, o que tem a chance de fazer na próxima rodada do torneio. Depois de ganhar do Guarani na estreia do returno, o Leão vai tentar o feito diante do Náutico, domingo, às 16h, no estádio dos Aflitos, no Recife. Se conseguir, o rubro-negro vai acabar com dois tabus de uma vez, já que ainda não ganhou fora de casa.

O Vitória venceu somente três partidas na competição. A mais recente foi contra o Guarani, por 1x0, no último sábado, no Barradão. Antes, o rubro-negro havia derrotado o Brusque, por 3x1, na 5ª rodada, e a Ponte Preta, por 1x0, na 13ª. Os dois triunfos foram sob o comando do técnico Ramon Menezes, que não conseguiu engrenar uma reabilitação e perdeu o cargo, agora ocupado por Wagner Lopes.

“Nós acreditamos e estamos trabalhando para que essa sequência de vitórias venha. Agora veio a primeira vitória do segundo turno, já no primeiro jogo, então o que a gente mais quer é isso, ganhar os jogos, e, com certeza, com sequência de vitórias. Três, quatro jogos seguidos, para sair de vez da parte de baixo e começar a ter uma certa tranquilidade. Começar a brigar ali pro meio de tabela e um pouco mais para cima”, projeta o lateral direito Raul Prata.

O Vitória só ficou tantas rodadas sem vencer duas partidas seguidas em uma das outras seis edições da Série B que disputou de 2006 para cá, quando a segunda divisão adotou o formato de pontos corridos e passou a ter 20 clubes. No ano passado, o rubro-negro precisou esperar até a 25ª rodada, quando goleou o Paraná por 4x1 na Vila Capanema, em Curitiba. No jogo anterior, o Leão tinha vencido o CRB por 2x1, no Barradão.

Nas edições anteriores, o Vitória sempre conseguiu o feito no primeiro turno do campeonato. Em 2015 foi quando festejou a sequência mais rapidamente. Venceu Oeste e Bragantino na 2ª e 3ª rodadas. Em 2011 e 2019 só rolou na 15ª e 16ª rodadas.

A ausência de uma sequência de vitórias na atual edição tem um preço alto. Não à toa, o Leão ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

“O primeiro passo, que foi o primeiro jogo do segundo turno, foi dado. A equipe fez um jogo bom contra o Guarani, um adversário difícil. Agora é trabalhar bem para que a gente se organize, melhore no que precisa melhorar e tenha essa sequência de vitórias que a gente tanto espera desde o começo do campeonato”, diz Raul Prata.

Histórico de sequência de vitórias do Leão na Série B:

2007

Primeira sequência conquistada nas 3ª e 4ª rodadas.

Ceará 0x3 Vitória - Presidente Vargas - Fortaleza

Vitória 4x0 Ipatinga - Barradão - Salvador

2011

Primeira sequência conquistada nas 15ª e 16ª rodadas.

Salgueiro 0x2 Vitória - Ademir Cunha - Paulista

Vitória 5x2 Americana - Barradão - Salvador

2012

Primeira sequência conquistada nas 4ª, 5ª e 6ª rodadas.

Vitória 4x0 Ipatinga - Barradão - Salvador

Boa Esporte 1x2 Vitória - Melão - Varginha

Vitória 1x0 Guarani - Barradão - Salvador

2015

Primeira sequência conquistada nas 2ª e 3ª rodadas.

Oeste 1x2 Vitória - José Liberatti Rochdale - Osasco

Vitória 4x1 Bragantino - Barradão - Salvador



2019

Primeira sequência conquistada nas 15ª e 16ª rodadas.

Vitória 2x0 Paraná - Barradão - Salvador

CRB 0x1 - Rei Pelé - Maceió

2020

Primeira sequência conquistada nas 24ª e 25ª rodadas.

Vitória 2x1 CRB - Barradão - Salvador

Paraná 1x4 Vitória - Vila Capanema - Curitiba