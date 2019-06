'Pra me defender', diz Ferrugem sobre pisão em mão de fã na Bahia

Depois de abandonar o palco do Forró do Bosque, na cidade de Cruz das Almas, no último domingo (23), o cantor Ferrugem se envolveu em uma nova polêmica na Bahia. Desta vez, foi durante as programações do Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim, segunda-feira (24).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o artista dando um pisão na mão de uma pessoa durante sua apresentação. Nos vídeos, o pagodeiro anda pela passarela enquanto canta, com os fãs tentando chamar sua atenção. Um deles cutuca o tênis de Ferrugem, fecha a mão e dá batidas mais fortes. O cantor parece se irritar e agride o fã.

Nesta terça-feira (25), artista recorreu ao Instagram Stories para contar sua versão do que aconteceu.

"Pisei mesmo! Pra me defender! O que você aí faria? Imagina se eu tivesse embaixo do palco socando o pé de vocês? Se coloquem no meu lugar um pouquinho. Eu pisei na mão dele pra me defender. Ele tava socando o meu pé o tempo inteiro, cravando a unha entre a minha calça e a minha meia", falou.

Fora do palco

Ferrugem também explicou o que aconteceu em Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia, no último domingo (23), quando deixou o palco após cerca de 30 minutos de apresentação.

"O público começou a me vaiar antes mesmo de eu subir no palco, o que eu acho uma falta de respeito muito grande. Eu merecia vaia se eu fizesse uma apresentação de péssima qualidade", disse.

Ele também relatou uma briga, em frente ao palco. "Um dos caras bateu na própria mulher, eu vi acontecer. A gente parou o show, esperou a briga terminar. A equipe de segurança deixou os dois caras que estavam brigando no evento, assistindo meu show. Eles ficaram lá. Não arrumaram mais confusão. Ao meu ver, quem se agride dentro de um show, um lugar que é pra ser de alegria, não merece estar lá dentro. Mas a equipe de segurança deixou que acontecesse".

E ainda comentou sobre o copo de bebida que jogaram nele. "Para mim foi a gota d'água. Pra não ficar ali, dando lição de moral, não tenho que ficar discutindo com adulto. Quem não sabe se comportar, não merece estar no meu show", disse o cantor.

"Sou ser humano, por isso eu deixei o local. Fui para o camarim, conversei com os contratantes. A gente conversou e se entendeu. Eles mesmos admitiram que não ofereceram a estrutura devida para que a gente se apresentasse. Só que tinham quatro músicos da minha banda que nem fone podiam usar"





Os contratantes também se pronunciaram, emitindo uma nota falando que irão tomar medidas contra o cantor. Leia na íntegra:

"A Produção do Forró do Bosque 2019 vem a público esclarecer que o contrato assinado para apresentação artística do cantor Ferrugem com duração de uma hora no dia 23 de junho de 2019 para a festa Forró do Bosque na cidade de Cruz das Almas (BA) teve todas as cláusulas contratuais cumpridas pelo contratante, inclusive no que se referia ao item segurança, tendo a empresa Silver Vigilância e Segurança Eireli contratada que efetivou a segurança para todo o evento.

O fato ocorrido da interrupção do show do cantor Ferrugem onde o mesmo após alguns minutos de sua apresentação se retirou do palco descumpre o contrato na cláusula referente ao tempo de apresentação pactuado.

A frágil alegação do cantor Ferrugem “em nota” por falta de segurança no evento pelo motivo de ter sido 'QUASE' atingido por um copo plástico é indevidamente justificada, pois anteriormente se apresentaram no mesmo palco Parangolé, Lambasaia, Calcinha Preta, Saulo Fernandes e após interrupção unilateral do cantor, encerrando o evento Lucas Queiroz, provando, desta forma, de maneira inconteste, a total segurança para que o cantor não se retirasse abruptamente do palco interrompendo o seu show.

O Forró do Bosque não aceita as alegações atribuídas ao contratante pela Assessoria Jurídica do Cantor Ferrugem e tomará todas as medidas pertinentes ao ocorrido.

Após a sua 17a edição de sucesso, o Forró do Bosque seguirá com o compromisso de sempre, respeitando seu público e realizando um dos maiores e mais antigos eventos privados do São João em todo Estado da Bahia".