Pra todos os gostos: veja opções de presente de Dia das Crianças por até R$ 100

O dia 12 de outubro está batendo na porta e quem tem uma ou várias crianças na sua vida já sabe: é hora de tirar das lojas aquele agrado para os pequenos. Seja mãe, pai, dinda, avô ou tia, não falta gente à procura de um presente ideal que consiga cumprir a expectativa de quem sempre conta as horas para o Dia das Crianças.Até por isso, a previsão de vendas é otimista no setor comerciário, como garante Paulo Motta, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas). "Nós temos uma expectativa positiva em relação a data porque a previsão é de um crescimento de 15% nas vendas em relação ao ano passado", diz.

Ainda de acordo com Motta, a expectativa positiva se justifica no fato do mês das crianças ser o segundo em vendas no setor. Isso, claro, tem a influência do feriado dos pequenos, que sempre apresenta uma demanda alta por produtos."O mês de outubro é o segundo com mais vendas, atrás apenas de dezembro. É um momento que cria até uma referência do que vão ser as vendas de fim de ano", fala ele, ressaltando que uma média de 15 mil empregos temporário até o fim do ano são criados nesse momento.

O otimismo com as vendas também está presente no Shopping Bela Vista. Juliana Brandão, gerente de marketing do empreendimento, coloca em números a previsão. "Nossa expectativa para o crescimento das vendas é em torno de 10%. No fluxo de pessoas, em torno de 19% e 20%", afirma ela, explicando que esse crescimento é geral no comércio.

Quem confirma isso é Edson Piaggio, coordenador da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce). "Esperamos um aumento de 16% em relação ao ano de 2021. No caso desse mês de outubro, a compra média está em R$ 204 já que em muitas casas tem mais de um filho", diz Piaggio, apontando também 15% de aumento no fluxo de pessoas em buscas de preços mais em conta.

Mais salgado

Conseguir aliar a qualidade ao preço baixo na compra deste ano, no entanto, está mais complicado. É que, de acordo com um levantamento da Fecomércio-BA, a inflação dos produtos e serviços mais procurados no feriado subiu 7,04% em doze meses na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Entre os treze itens considerados no cálculo da Fecomércio-Ba, onze estão com aumento de preços em relação ao ano passado. Um brinquedo, por exemplo, sai hoje 14,63% mais caro do que no mesmo período do ano passado.

A professora Lúcia Cabral, 56, que tem um projeto de doação de brinquedos no Dia das Crianças sentiu a diferença nas pesquisas. Ela, que todo ano conta com o apoio de pessoas que 'adotam' uma criança ao dar um valor equivalente a um presente, tem se assustado com o que vê nas prateleiras. "Realmente está mais caro, um absurdo. Um brinquedo que, antes, custava seus R$ 2, agora é R$ 5 ou R$ 10. E são aqueles quase descartáveis. Os outros bons que dá para a criança ficar mais tempo nem se fala. É de R$ 50 pra cima e fica difícil alcançar muita gente", conta ela.

Até mesmo quem não precisa dar conta de muitos presentes se preocupa com os preços. Géssica Bezerra, 31, vai comprar presentes para os dois sobrinhos. Ela ainda não decidiu o que cada um vai ganhar, mas garante que não vai poder gastar muito."Nem me programei esse ano direito. Em 2021, dei uma maletinha de mecânico para um e telescópio infantil para o outro, presentes acima dos R$ 100. Dessa vez, não posso gastar tanto e não vou. Tenho que ver uma forma para resolver isso", garante.

Como economizar?

Para quem, assim como Géssica, quer fazer a moral com as crianças sem precisar gastar muito, o economista e educador financeiro Edísio Freire indica o bê-a-bá das pechinchas para o momento de pesquisa e compra."Não deixe para última da hora, tem que ter o bom e velho planejamento. Se você consegue se planejar pra essa data e antecipar, pega o presente fora da alta para o feriado, garantindo preços mais baratos", aponta Freire.

Raphael Carneiro também é educador financeiro e, ao aconselhar quem acabou não se planejando, ele aponta a pesquisa e a internet como aliados para evitar muitos gastos. "Já não tem muita alternativa para economizar porque está em cima. O jeito mesmo é pesquisar, ver sites, aplicativos e comparar preços, sem esquecer de conferir a data de entrega pra ver se dá tempo", salienta o educador financeiro.

Carneiro indica ainda que os consumidores, além de pesquisar, iniciem um processo de mudança na forma como lidam com os gastos sazonais, como os dias das mães, pais, crianças e Natal."Dá para aproveitar o momento para repensar e começar uma nova maneira de economizar. A pessoa pode estipular valores máximos para essas datas que ela sabe que já vai gastar e, dentro da sua possibilidade, tentar guardar o dinheiro para isso ao longo do ano", aconselha.

Achados do Correio

Para quem não pesquisou, não se planejou e tenta fazer uma redução de danos em uma compra que vai ser feita, a reportagem separou 10 produtos abaixo de R$ 100 em uma lista. Veja onde comprar:





Boneca - Le Biscuit/Salvador Shopping (R$ 29,99) (Wendel de Novais) Bola - Centauro/Shopping da Bahia (R$ 99,99) (Wendel de Novais) Dragão - Brinkarr/Shopping Bela Vista (R$ 89,90) (Reprodução) Eu Sou? - BMart/Salvador Norte Shopping (R$ 79,99) (Reprodução) Kit Jardinagem - Super Bacana/Shopping Paseo (R$ 54,90) (Reprodução) Mônica - A Gomes/Shopping Itaigara (R$ 89,90) (Reprodução) Massinha - Gbarbosa (R$ 49,90) (Reprodução) Almofada Marvel - Miniso (R$ 39,99) (Reprodução) Quem é você? - Papel e Cia/Salvador Shopping (R$ 36,69) (Reprodução) Carregadeira - Americanas/Shopping da Bahia (R$ 39,99) (Wendel de Novais)