Praça Ana Lúcia Magalhães terá Feira de Variedades e baile de Carnaval neste domingo

Um dos lugares queridinhos para quem tem crianças e cachorros para curtir o fim de semana, a Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, receberá um evento especial neste domingo (13). Das 9h às 20h, o público poderá curtir gratuitamente a edição “Carnavalizou” da Feira de Variedades, que reúne empreendedorismo, cultura e solidariedade.



Moda feminina, masculina e infantil, artesanato, gastronomia, conservas e costura criativa são alguns dos atrativos do evento. O encontro também terá programação infantil. “Nesta edição da nossa Feira, teremos bailinhos de carnaval para animar os participantes. Além disso, em parceria com o Projeto ‘Corações Solidários’, vamos arrecadar roupas, agasalhos, alimentos e material de limpeza que serão doados a famílias carentes. Por fim, daremos nossa contribuição ao Projeto ‘Livres Livros’, que já acontece no local, através da doação de obras que estimulem o hábito da leitura”, explica Anne Cristina Nogueira, coordenadora de empreendedorismo e ação social da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB), que promove o evento.

Entre as empreendedoras expositoras da Feira de Variedades estão mulheres desempregadas ou aposentadas que são responsáveis pelo sustento de suas famílias; mulheres que sofreram violência doméstica; pessoas em tratamento oncológico; uma mãe (com Alzheimer) e uma dupla de mãe e filha aposentadas que trabalham juntas, entre outros exemplos de mulheres quem não desistem de lutar pela vida.

“Nossa Feira de Variedades reúne guerreiras, criativas e vencedoras, que servem de inspiração para todos nós”, frisou Anne Cristina.

A próxima edição do evento já está marcada e acontece nos dias 17 a 20 de fevereiro, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

Interessados em se associar à ACEB ou em saber mais sobre a Feira de Variedades podem acessar o site www.acebqualifica.org.br e as redes sociais da entidade (Facebook: /aceboficial e Instagram: @aceb.qualifica) ou ligar para (71) 99129-8237.