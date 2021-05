Praça é construída e 100 casas são reformadas em Pau da Lima

Os moradores de Pau da Lima, no trecho da Avenida Gal Costa, receberam um conjunto de obras de infraestrutura e de melhorias habitacionais promovidas pela Prefeitura, nesta sexta-feira (14). Além da reforma de 100 casas através do programa Morar Melhor, houve a requalificação de três escadarias, obras de drenagem, construção de uma praça e de uma quadra poliesportiva, e nova iluminação em LED.

O prefeito Bruno Reis esteve na Rua Local 1 para entregar as 100 moradias reformadas e as outras obras. O Morar Melhor reformou mais de 33 mil habitações, em cerca de 150 localidades de Salvador. O bairro de Pau da Lima já teve outras 1.016 casas beneficiadas em edições anteriores do programa. As intervenções acontecem em imóveis que estavam em condições precárias de habitação.

“Esse somatório de ações promoveu a transformação de toda essa área daqui de Pau da Lima. Mesmo com as limitações orçamentárias que a Prefeitura tem enfrentado na pandemia, não paramos um dia sequer e iremos avançar ainda mais, realizando novos projetos para tornar uma Salvador cada vez melhor”, disse o prefeito.

Bruno Reis durante a entrega dos novos equipamentos (Foto: Betto Jr/ Secom)

Em cada casa são feitos serviços como pintura, reboco, colocação de portas e janelas, vaso sanitário e pia. O morador escolhe por quais tipos de intervenções o imóvel deve passar, e o valor destinado para cada reforma é de R$ 7 mil. Segundo a prefeitura, o dinheiro é suficiente para custear os serviços.

Outras obras

A praça Dona Terezinha foi construída para ser a nova opção de lazer e convivência para públicos de todas as idades. Há uma miniquadra para quem quiser brincar de golzinho, brinquedos como balanço, casa de Tarzan, mesa de ping-pong e amarelinha, além de bancos antivandalismo e academia de ginástica com equipamentos adequados para realização de atividades físicas e alongamentos.

O entorno também ganhou nova iluminação pública em LED e uma quadra poliesportiva para jogar futebol, basquete, vôlei e handebol.

Além disso, duas escadarias foram requalificadas, ganhando sistema de drenagem, degraus regulares e corrimão para melhor acessibilidade. Uma delas está na Rua Jardilina Ferreira e outra na 2ª Travessa 13 de Maio. Todas essas intervenções custaram R$ 600 mil aos cofres públicos.