Praça Newton Rique, em frente ao Shopping da Bahia, será bloqueada a partir desta terça (17)

A partir desta terça-feira (17), a Praça Newton Rique, que fica em frente ao Shopping da Bahia, será totalmente bloqueada com tapumes em função das obras de um dos viadutos do BRT que está sendo construído no local. De acordo com a Prefeitura de Salvador para viabilizar o acesso e travessia dos pedestres nessa área, o consórcio responsável pelas intervenções do novo modal de transporte finaliza um calçadão ao redor do espaço com largura de 5 metros.

O calçadão abrigará os ambulantes que ficam na praça. O viaduto em construção terá mão dupla e será específico para a circulação dos ônibus articulados do BRT.

O equipamento terá extensão da Newton Rique até as proximidades da estação do metrô da rodoviária - vale lembrar que o BRT será integrado ao sistema metroviário. A previsão é que este viaduto seja concluído em seis meses.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a partir de janeiro haverá outras interdições envolvendo, inclusive, mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus, o que será comunicado com antecedência à população.

O primeiro trecho dos corredores do BRT possui 2,9km de extensão e contempla a região do Parque da Cidade até as imediações do Shopping da Bahia. As obras estão 46% concluídas e serão finalizadas, em sua totalidade, no final de 2020. Entretanto, os viadutos em frente ao Parque da Cidade já serão inaugurados nos próximos dias.

Nessa localidade são dois viadutos: um no sentido Parque da Cidade-Lucaia e outro na direção Parque da Cidade-Iguatemi. Essas estruturas serão fundamentais para destravar os gargalos de trânsito decorrentes do grande fluxo de veículos na localidade, principalmente em horários de pico.

O primeiro trecho prevê ainda a implantação de quatro elevados ao total, que já estão em fase de construção, próximos ao Hiper, Cidadela e na altura do Parque da Cidade. Esses elevados também terão vias segregadas para o transporte público, pistas expressas e ciclovia, além de estações de transbordo.