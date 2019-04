Praça no Alto do Coqueirinho ganha parque infantil e pista de cooper

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, entregou nesta quarta-feira (24) uma nova praça para moradores do Alto do Coqueirinho, em Itapuã, batizada de Praça Poeta Carlos Torres, na noite de quarta-feira (24).

Ao lado dos vereadores Odiosvaldo Vigas e Sérgio Nogueira, o vice-prefeito disse que o equipamento de lazer foi revitalizado pela gestão municipal com investimento de R$ 131,8 mil.

Foto: Divulgação

De acordo com Bruno, o espaço público de convivência ganhou pista de cooper, anfiteatro, parque infantil, brinquedos, mesa de jogos e academia de saúde para a prática de exercícios físicos ao ar livre. A praça em Itapuã ainda recebeu paisagismo, pavimentação e nova iluminação.



Com 755 metros quadrados de área construída, o espaço público de lazer tem rampa de acessibilidade e foi reformado com materiais produzidos pela fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). A Prefeitura já construiu ou requalificou mais de 400 praças em diversos bairros da capital baiana, desde 2013. “A nossa gestão está compromissada em promover o bem-estar nas comunidades da cidade”, assinalou Bruno Reis.