PraCegoVer: Curso de descrição de imagens para redes sociais será ministrado em Piatã

A Faculdade Internacional de Evolução Profissional (Fiep), primeira instituição de ensino da Bahia especializada em estudos da visão, promove no próximo sábado (14), das 8h30 às 17h, o curso de Descrição de Imagem para Redes Sociais (#PraCegoVer).

Direcionado a profissionais das mais diversas áreas, como Comunicação, Cultura, Educação, e Ciência da Informação, o curso tem como público-alvo jornalistas, publicitários, digital influencers, editores, assistentes editoriais, estudantes de letras e outras licenciaturas e bacharelados, bibliotecários, revisores e empreendedores de qualquer ramo de atuação.

O projeto #PraCegoVer é uma iniciativa transformadora de mentalidades, criada pela professora Patrícia Braille, e provocou uma revolução sem volta no comportamento do internauta, pois incentiva a descrição das imagens compartilhadas, tornando possível a interação de todas as pessoas, independentemente de suas limitações visuais.

Nos últimos anos, o #PraCegoVer se tornou lei em Fortaleza e Salvador e é seguido por inúmeras empresas e instituições de renome, nacionais e internacionais, como a Google, Quem Disse Berenice?, Nestlé, Postos Petrobras, Revlon, Senado Federal, Banco do Brasil, Governo de São Paulo, Bradesco, SamSung, Phillips, Shell, The Beauty Box, Governo da Bahia etc...

“A descrição das imagens publicadas na internet, através da técnica da audiodescrição, favorece o acesso daqueles que não enxergam, mas desejam e estão, sim, participando de todas as redes sociais com o auxílio de programas específicos que transmitem, em forma de áudio, todo o conteúdo textual da tela do computador”, explica Patrícia, que é especialista em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

No curso, os alunos aprenderão sobre:

Breve história da acessibilidade no contexto da deficiência visual.

O acesso à escrita pelas pessoas cegas.

Sistema Braille

Cegueira e visualidade: a pessoa cega nas redes sociais.

Descrição de imagens para produtos editoriais digitais e redes sociais.

Projeto #PraCegoVer

Imagem: Divulgação

#PraCegoVer

Banner. Sobre um fundo azul escuro com pontos, em tom mais escuro dessa cor, formando círculos concêntricos, está, bem ao centro, um grande emoji irônico, usando óculos “turn down for what”. Imediatamente abaixo, a hashtag #PraCegoVer. Dispostas em diferentes pontos do banner, as informações, em letras brancas e laranjas:

Curso de Descrição de Imagem para Redes Sociais

14 de setembro, das 8h às 17h

Ministrado por Patrícia Braille, criadora do Projeto #PraCegoVer.

Inscrições abertas para profissionais de todas as áreas!

Investimento: R$ 150 em 3x no cartão. Link de inscrição: https://bit.ly/2HlqecT

Mais informações: 71 3363-3777

Siga: @fiep.ciep

Rua Santa Bárbara, 5. Piatã, Salvador - BA (Atrás do Atakarejo).

No rodapé da imagem: uma iniciativa #PraCegoVer e FIEP.