Praias de Itacimirim e Guarajuba, na Costa de Camaçari, ganham renovação do selo Bandeira Azul

As praias de Itacimirim e Guarajuba, na Costa de Camaçari, localizadas no Litoral Norte da Bahia, foram duas das três praias baianas que tiveram a certificação do Programa Bandeira Azul renovada pela organização não governamental dinamarquesa Foundation For Environmental Education (FEE). Com o ato, Camaçari se se mantém como único município da região Nordeste a possuir duas certificações, entre as 29 praias brasileiras e 11 marinas reconhecidas. A outra praia que recebeu certificação no estado este ano foi a da Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador.

O selo atesta a qualidade das principais praias e é considerado um dos prêmios ecológicos mais relevantes do mundo. Para conseguir a certificação, são avaliadas a qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social. Além dos critérios pré-estabelecidos, as praias também devem ser acessíveis a todos - sem exclusão por idade, raça, gênero, dentre outras características - de forma gratuita, a menos que seja parte de Unidade de Conservação catalogada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Na cerimônia de hasteamento da bandeira, que aconteceu nesta quarta-feira (4), em Itacimirim, o evento contou com as presenças das Secretárias Municipais de Turismo e de Meio Ambiente, representantes do prefeito e da Câmara Municipal de Camaçari, dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de Turismo, da Cetrel, do Conselho de Segurança de Itacimirim e Barra de Pojuca – Conseg e do Coletivo Preserve Itacimirim.

Representando o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, o vice-prefeito, José Tude, participou da cerimônia e pediu a colaboração de todos para que as praias do município continuem hasteando a bandeira. Na oportunidade, ele ainda anunciou que Guarajuba vai contar com um posto de guarda-vidas, com profissionais e um Jet ski para fazer o acompanhamento das praias.

Os projetos da Secretaria do Turismo (Setur) foram citados pela titular da pasta, Cristiane Bacelar, que afirmou que trabalhará em conjunto pela ampliação do número de bandeiras no município. “Temos potencial para isso, já estamos vendo mais duas áreas para obter a certificação, e assim como mais duas, a gente pode fazer mais dez, mais vinte, porque a gente tem área, tem praia e tem gente para isso. A gente só pode fazer isso com entidades de classe, poder público, poder privado e sociedade civil, todos unidos, acreditando que o turismo será nossa mola propulsora, que vai dar o tom da nossa economia”, garantiu.

Já o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Patricio Oliveira destacou a importância do selo para a economia municipal e o avanço da indústria turística. “Manter o selo é importante, é necessário maior presença do poder público porque a certificação exige saneamento, lixeiras nas praias. É preciso ter urbanidade para termos praias limpas e preservadas”, afirmou.

Morador de Itacimirim há 30 anos, Gianni Boscolo ressalta a importância do monitoramento eficaz “É preciso haver fiscalização para combater a poluição, como o lixo e a presença de óleo e de espumas no mar com forte cheiro que precisam ser analisados. Os salva mar também precisam atuar na orientação à população e fazer encaminhamentos aos órgãos responsáveis em caso de tartaruga morta na praia como eu vi essa semana na praia da Espera”, declarou.

Requisitos

Dentre os requisitos avaliados, estão a educação e informação ambiental, que exigem no mínimo cinco atividades de educação ambiental para o público durante a temporada, e a qualidade da água, baseada nas normas e legislação internacional e nacional. Ainda, são avaliados os critérios de gestão ambiental, a partir da checagem de cumprimento das leis de conservação, que também se estendem a dunas e trilhas, segurança e serviços, bem como a avaliação dos riscos, prestação de primeiros socorros e atendimento a necessidades especiais.

É obrigatório também que haja um ponto de coleta para análise de qualidade da água, postos de salva mar, fronteiras reconhecidas e, preferencialmente, visitação constante. Os critérios devem ser mantidos e comprovados anualmente e são verificados através de vistorias técnicas. Está prevista a instalação de banheiro público em condições de higiene, manutenção e destinação correta de descarga, sem contato com o mar ou areia. O não cumprimento de um único requisito pode acarretar na perda do direito de hasteamento da bandeira.