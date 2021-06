Praias estarão fechadas a partir de quinta em Salvador

As praias de Salvador estarão fechadas mais uma vez, a partir de quinta-feira (24). O bloqueio vai se estender durante todo o fim de semana.

Essa é mais uma das medidas para evitar aglomerações durante o feriado junino. Também estará proibida a venda de bebidas alcoolicas no período, conforme determinação de decreto estadual. O toque de recolhe, das 21h às 5h, também está mantido.

Na sexta-feira (25), o expediente será normal, segundo o prefeito Bruno Reis. “Nós vamos adotar para o São João as mesmas medidas empregadas no feriado do Corpus Christis. Então, estou renovando os decretos que estão em vigor, sendo que na quinta e na sexta-feira nós também iremos fechar as praias. Na sexta não haverá ponto facultativo, teremos expedientes normais na prefeitura”, disse.

Ele disse que vai avaliar os números da pandemia durante o feriadão para decidir se será necessário adotar ações mais duras ou flexibilizar algumas restrições.