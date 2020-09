Prates explica mudança no Bahia e faz elogios ao atacante Clayson

Responsável por comandar o Bahia de forma interina diante do Internacional, na tarde deste domingo (6), o técnico Cláudio Prates deixou o Beira Rio satisfeito com o empenho do tricolor no empate por 2x2. Ao final do jogo, Claudinho explicou as mudanças táticas que fez no Esquadrão e afirmou que deu continuidade ao trabalho que era feito por Roger Machado.

"Não houve mudança de postura, a gente vinha jogando no 4-4-2. Conversamos durante a semana para melhorar um pouco o encaixe e fazer um 4-3-3, 4-1-4-1. Lembrar que isso foi muito usado pelo Roger, agradecer ao baita profissional, e o grupo mostrou que tem hombridade e conseguiu honrar o que foi feito", disse Claudinho.

"Hoje mostramos que pode ter um caminho bom dentro do campeonato, mudamos postura diante da atitude, a marcação foi muito boa. Estou muito feliz por ter a dificuldade de jogar contra o líder do campeonato e terminar pressionando até os 45 do segundo tempo. Os jogadores estão de parabéns, cumpriram à risca o que foi pedido e a gente sai daqui fortalecido para a sequência do campeonato", continuou ele.

O treinador interino aproveitou ainda para elogiar o empenho do atacante Clayson. Autor do gol de empate no Beira Rio, o jogador ainda não conseguiu corresponder a expectativa depositada pelo clube, mas, segundo Claudinho, o jogador vem se cobrando durante os treinos.

"As pessoas que não acompanham às vezes não entendem o dia a dia. O Clayson é um jogador que tem se dedicado, tem se cobrado muito porque a expectativa em cima do futebol dele é grande, por tudo que ele já fez em outros clubes. Essa semana ele fez bons treinos, elogiamos isso, e nada mais justo que proporcionar uma oportunidade para ele mostrar esse crescimento dele. Não tive dúvida em na hora do pênalti pedir para ele bater porque ele vem se empenhando muito. Espero que ele, e todo os outros que estejam pensando estar abaixo, comecem a dar essa resposta que o nosso torcedor tanto espera", explicou.