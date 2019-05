Prazo de inscrição para concurso da Prefeitura acaba às 16h desta terça (7)

Os concurseiros de plantão que ainda não se inscreveram para participar do concurso público da Prefeitura de Salvador têm até as 16h desta terça-feira (7) para enviar os dados. Ao todo, são 368 vagas, que terão diferentes remunerações, que podem chegar a até R$ 10.902,71.

Para se inscrever basta acessar o site oficial do concurso e preencher os dados cadastrais. As taxas de R$ 80 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 100 para os de nível superior devem ser pagas até esta quarta (8).

As provas escritas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 16 de junho, no turno da manhã (cargos de nível superior e agente de trânsito e transporte), das 8h às 13h, e no turno da tarde (demais funções de nível médio e técnico), das 15h30 às 19h.

Dúvidas e mais informações sobre o concurso estão disponíveis no link www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pms2019.

Editais

Ao todo, foram lançados três editais no dia 29 de março. O primeiro é dedicado aos agentes de trânsito e transporte, agentes de fiscalização municipal em meio ambiente, fiscais de serviços municipais, agentes de salvamento aquático e guardas civis. Serão 98 vagas para estes cargos, com remuneração de até R$ 4.718,39 e carga horária de 40 horas.

O segundo edital oferece 150 vagas dedicadas a professores municipais em áreas como pedagogia e licenciatura em língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências físicas e biológicas, educação artística, educação física e língua estrangeira. A remuneração chega a R$ 3.603,80 e carga horário de 20 horas ou 40 horas.

No terceiro e último edital, a Prefeitura anunciou 120 vagas, com remuneração de até R$ 10.902,71. As vagas são para especialista em políticas públicas, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, analista em segurança do trabalho, arquiteto, médico do trabalho, médico perito, médico do Samu, psiquiatra, clínico, ginecologista, pediatra, infectologista, ortopedista, generalista, técnico em enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Todos têm carga horária de 20, 30 ou 40 horas.